Il Codacons vuole per De Laurentiis una condanna all’ergastolo

Il Codacons ha annunciato che stamattina provvederà a denunciare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per “epidemia colposa”. La pena massima prevista è l’ergastolo. Cosa ha fatto il buon Aurelio? Una strage, ha spacciato droga davanti ad una scuola elementare? No, sapendo di essere positivo al Covid è uscito senza preoccuparsi delle conseguenze.

Come fanno a dire una cosa del genere? Lo immaginano. Danno per scontato che il presidente De Laurentiis avesse sintomi. E che soprattutto avesse chiaro che fossero sintomi del Covid.

Il presidente del Napoli non aveva febbre, la temperatura gli era stata misurata 6 volte quel giorno, all’aeroporto, e all’entrata e all’uscita dell’hotel Hilton, dove si teneva l’assemblea. Non aveva tosse, non aveva raffreddore. Aveva un generico mal di pancia. Non sospettava nulla. Ogni settimana fa due volte il tampone seguendo il protocollo legato alle squadre di calcio. Solo mercoledì sera, al ritorno a Capri ha saputo l’esito del tampone del giorno prima.

E’ stato imprudente a presentarsi senza mascherina con la stampa? Vero, ma non c’è obbligo di indossarla all’aperto. Per altro non si trattava di una conferenza stampa organizzata. Semplicemente lo aspettavano all’uscita, senza alcun preavviso. Poteva immaginare che ci fossero, ma non lo sapeva ufficialmente. Appena ha saputo di essere positivo ha comunicato a tutti la cosa.

De Laurentiis è una persona non vecchia, ma di certo non giovanissima. Con qualche malattia pregressa importante. A detta di tutti uno molto preoccupato per il Covid. Secondo voi se solo avesse sospettato minimamente di essere positivo sarebbe andato a Milano in assemblea o sarebbe corso a Roma, dai medici che lo seguono al Gemelli?

Può essere accusato di epidemia colposa?