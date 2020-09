Il Cardinale Sepe bacchetta De Laurentiis: grave non portare la mascherina

“Di fronte al virus siamo tutti livellati, non c’è né principe, né marchese né cardinale, quando viene viene”. Lo ha detto cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, commentando la notizia della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. “Facciamo un augurio a de Laurentiis – ha affermato – perché possa continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui e per la squadra”. “Non sapevo che fosse positivo, mi è stato detto- ha aggiunto – dovrò fare un altro tampone, ne ho già fatti tre-quattro, uno in più o in meno non fa differenza”. “L’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro, io mi sento bene – ha concluso – Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, lui non aveva la mascherina”.