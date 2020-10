Il campionato del Fantacovid

Di Vincenzo Famiglietti

Il campionato di calcio, in Italia, è oggi orientato dai tamponi. Anzi potrebbe esserne deciso. Chi primeggerà a fine maggio. Chi ha mentalità vincente, la rosa migliore e guidata con piglio magistrale dalla panchina. O la squadra che riuscirà a contenere meglio la diffusione del Coronavirus, a tenere sotto stretto controllo tesserati, dirigenti e rispettivi familiari. Oggigiorno, ecco il quesito. Ci sarebbe da sorridere, se non fosse per la drammaticità del momento. Almeno dopo l’imbarazzante caso di Juventus- Napoli. E degli azzurri che non si sono imbarcati per Torino, causa positività al tampone di Zielinski ed Elmas, e il timore, tutt’altro che infondato, di un caso Genoa bis. Ovvero di un diffuso contagio nello spogliatoio.

La società del Napoli ha seguito alla lettera le norme vigenti. In caso di positività, si deve avvisare la Asl di competenza. E a Castelvolturno lo hanno fatto. I calciatori sono uguali agli altri cittadini dinanzi all’emergenza virus. E soprattutto alla legge. Cosi, il gruppo Gattuso va in isolamento fiduciario. Se fosse volato allo Stadium avrebbe corso il rischio di una denuncia per epidemia colposa.

A seguire, il quasi certo 0-3 a tavolino ed il ricorso della società azzurra contro lo decisione della giustizia sportiva, con il probabilissimo confronto legale fra Lega calcio e autorità sanitarie. L’ultima parola al Tar della Campania.

Ma senza correre dietro a regolamenti e nuovi eventi che faranno, come si dice in gergo tecnico, “giurisprudenza”, alla data attuale se ne deduce che: la regolarità del campionato di calcio è in bala di eventi esterni e non sarà assolutamente garantita. Per vincere potrebbe valere più conta dei tamponi negativi che una squadra forte e bene assortita. Inutile se dovesse essere poi falcidiata dai contagi. Quindi, torneo bizzarro ed inedito. Staff tecnici e calciatori sotto ulteriori stress e pressioni. L’ansia dei tamponi ripetuti. La testa altrove. Ma il grande circo del calcio accetta questo grande bordello pur di non fermarsi? Certo che s. Comprensibile. Se sono in ballo milioni di euro e la sopravvivenza del sistema stesso e soprattutto delle società professionistiche e non.

Allora ecco nuove regole che le società dovrebbero adottare per difendersi dai contagi ed essere in gradi di schierare in campo sempre, o quasi, la miglior formazione: catechizzare ogni tesserato sulla necessità di un’estrema limitazione dei rapporti interpersonali e dei contatti col mondo esterno. Giocatori e dirigenti, in tempi di pace amanti della bella vita, devono vivere quest’autunno ed inverno sotto naftalina. E con loro i rispettivi componenti del nuclei familiari. Vita sociale ridotta allo stretto necessario, vietatissime cene al ristorante ed aperitivi, per non parlare delle feste e degli incontri con amici. Annullato lo shopping nei negozi alla moda delle signore, che potranno ripiegare sui più sicuri acquisti on line. Stretta sorveglianza dei figlioli, in gran parte bambini che frequentano scuole di èlitè. Stop ai codazzi di inservienti e chauffeur vari, se non severamente controllati e responsabili essi stessi, a loro volta. Insomma, giocatori e dirigenti devono adottare misure precauzionali più rigorose dei normali cittadini, perché più esposti ai danni collaterali di un comportamento frivolo.

Non è una provocazione, ma un’urgente necessità. Le società di calcio dovranno varare, se non l’hanno già fatto, un rigoroso decalogo. E far tutti severi sacrifici, per almeno questo difficile periodo. Altrimenti si corre il rischio di danneggiare compagni e colleghi, di ostacolare la propria formazione ed azienda. Dopo tre giornate, abbiamo già quasi un’intera squadra positiva (Genoa), tesserati sparsi fermi ai box (Milan e Napoli) e due gare non disputate Figurarsi di questo passo cosa accadrà a Natale. Tutti in riga, altrimenti il gioco finisce qui.

