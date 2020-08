Gattuso ha convocato 23 giocatori per Barcellona. Insigne, come previsto c’è. Torna Llorente, che era stato tolto dalla lista per la serie A. Non c’è Malucuit, cancellato dalla lista Uefa a gennaio.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.