Hysaj si candida per un posto da titolare

In attesa del regista (quando arriverà sarà sempre troppo tardi) Gattuso si trova con gli uomini contati anche in difesa. Contro l’Inter sarà chiamato a scegliere chi affiancare a Manolas. Maksimovic non è al meglio della condizione. Se l’ex granata non dovesse dare garanzie, toccherà ad uno tra Luperto o Di Lorenzo (con l’inserimento di Hysaj a destra).

La logica vorrebbe che giocasse Luperto. Sin qui in questi casi ha sempre giocato lui, per altro è nel suo ruolo. Ma ha funzionato bene, diremmo meglio, il Napoli con Di Lorenzo nel secondo tempo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’ex empolese è certamente meno difensore, ma gioca meglio la palla. E questo è fondamentale in una squadra che fa fatica ad uscire dalla propria trequarti.

Per altro Hysaj, che ad Ancelotti non piaceva per nulla, offre massime garanzie sulla destra. In un Napoli che contro l’Inter non dovrà spingere per non scoprirsi, l’albanese potrebbe essere la soluzione ideale.