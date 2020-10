Grassani: “Il Napoli ha tutte le carte per dimostrare che sono state seguite le procedure”

La società azzurra lavora sul tavolo legale, preparando la difesa in caso di una sconfitta a tavolino per non essersi presentato a Torino. La pratica è affidata all’avvocato Mattia Grassani: “Manderemo alla Procura Federale un copioso carteggio tra la società e le ASL NAPOLI1 e NAPOLI2 che dimostra come ci sia stato il rispetto di tutte le procedure. Il club non è indagato dalla Procura Federale, oggi invieremo le memorie difensive, la partita con la Juve non può che giocarsi”.

Grassani sa di avere le carte in regola per giocare fino in fondo la partita legale e sottolinea come il Napoli se fosse partito “avrebbe rischiato un provvedimento penale di tutti i suoi tesserati, violando l’articolo 650 del codice penale, cioéax la violazione di un provvedimento delle autorità. Il provvedimento è chiaro e la partita si dovrà giocare, al Napoli è stato intimato di non giocare, punto”. Un piano articolato per smontare le illazioni che arrivano anche dall’interno del mondo del calcio: “Può essere il segreto di Pulcinella – ha detto ieri il patron del Genoa Enrico Preziosi in tv – tutti quanti forse hanno capito che l’Asl sia stata sollecitata. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla”. Sospetti che il Napoli non accetta e che è pronto a smentire in tutte le sedi.