Granada-Napoli: caratteristiche e assi nella manica degli andalusi

Granada-Napoli, è questo il risultato dei sorteggi dei sedicesimi di finale che si sono tenuti quest’oggi alle 13 a Nyon, Svizzera. Gli azzurri sfideranno gli spagnoli il 18 febbraio a Granada e il 25 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona.



Chi è la compagine spagnola? Scopriamolo insieme:



Granada-Napoli: chi sono gli spagnoli



La squadra andalusa è attualmente settima nel campionato spagnolo, quindi lontana dalla zona dell’Europa che conta. L’ultima partita vinta dalla squadra è stata quella fuori casa contro l’Elche per 1 a 0. Finora un team che vince poco e di misura, massimo 2 gol a partita salvo per un pareggio per 3 a 3.



Giocano nello stadio Nuevo Los Cármenes. Non vantano un grande palmares che parla più del passato che del presente. Oggi però, dopo i 2 anni passati in Segunda Division (post-Pozzo) e l’avvento della nuova proprietà cinese, il colosso del marketing Desports, la squadra si sta riprendendo. Infatti con la qualificazione in Europa dello scorso anno e il raggiungimento della semifinale della Copa del Rey, stanno dando segnali di svolta.



Diego Martinez Penas, chi è il giovane tecnico del Granada

Martinez Penas: ph. dal web



L’allenatore granadino da quando è alla guida della compagine biancorossa ha solo fatto bene dando ottimi risultati. 39enne di Vigo, con un passato come allenatore delle giovanili del Siviglia e come allenatore dell’Osasuna, da quando allena il Granada la media vittorie della squadra si aggira intorno al 50 per cento.



Attua generalmente un modulo molto offensivo alternando un 4-1-4-1 a un 4-2-3-1, dando sempre una grande spinta in avanti con giocatori di qualità.

Queste le parole del tecnico dopo il sorteggio di Nyon: “Sapevamo di incontrare un avversario difficile, in questo caso peschiamo una grande d’Italia, una squadra prestigiosa di uno dei campionati migliori al mondo in uno stadio che porta il mitico nome di Diego Armando Maradona. Un sogno per tutti i tifosi vivere questa doppia sfida, sappiamo che sarà difficile ma allo stesso tempo esaltante. […]Adesso tutti i tifosi seguiranno con maggiore attenzione la Serie A, ma al momento dobbiamo concentrarci sul presente. Febbraio è lontano”.



Occhio a…



Il Granada può puntare su calciatori di grande qualità, come detto in precedenza. Tra tutti spunta una nota conoscenza del calcio italiano: Maxime Gonalons; ex Roma e Lione, il francese fa da perno e cervello davanti la difesa biancorossa.

ph. dal profilo Facebook Granada CF



Altro giocatore di grandissima qualità è Darwin Machis, esterno d’attacco con all’attivo 2 gol e 3 assist in questo campionato. Inoltre il venezuelano ha calcato anche la Dacia Arena di Udine, in passato, proprio in virtù della presenza di Pozzo nella dirigenza granadina.



Non si può non menzionare anche Yangel Herrera, 22enne centrocampista centrale proveniente dal Manchester City. Da tenere d’occhio per la sua capacità di servire i compagni in avanti.



Granada-Napoli: le parole di Ringhio

Gattuso in conferenza stampa: ph. dal web



Il tecnico azzurro non abbassa affatto la guardia contro questi avversari in ripresa. L’allenatore del Napoli ha infatti brevemente commentato: “È stato un sorteggio insidioso, il Granada è una squadra forte”, lasciando intendere che non si aspetta avversari timidi per questo Granada-Napoli.

