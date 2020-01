Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affidato al suo profilo twitter il messaggio di auguri ai tifosi per il 2020.



Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà. Tanti auguri e Forza Napoli Sempre