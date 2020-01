Giuntoli a Milano per prendere Politano

Sono ore molto calde per il futuro di Matteo Politano. Nel pomeriggio di oggi, l’esterno offensivo dell’Inter ha incontrato il suo agente Davide Lippi per valutare l’ultima offerta arrivata dal Napoli, complessivamente da 25 milioni di euro. Con la Roma che, nonostante i rapporti all’insegna della freddezza col club nerazzurro dopo l’affaire Spinazzola, resta spettatore interessato alla luce dl forte gradimento del giocatore. Nel frattempo, a Milano è sbarcato pure il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, pronto a stringere per l’ex Sassuolo e a vedere lo stesso Lippi, nel momento in cui da Politano arrivasse la luce verde per accasarsi alla corte di Gattuso.