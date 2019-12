Giuffredi: “A Gattuso piace Veretout. Hysaj darà una mano”

Mario Giuffredi, l’agente dei terzini Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto durante la diretta di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della società azzurra.

Su Di Lorenzo:

“Può fare ancora meglio con Gattuso, può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il passo di qualità ma come anche a Hysaj e Mario Rui. Io sono convinto che Gattuso può dar loro qualcosa per farli migliorare. Gattuso va aiutato dalla società e dai calciatori”.

Su Hysaj:

“E’ stato il protagonista nel secondo tempo contro il Sassuolo, calciatore importante che può dare una mano a raggiungere gli obiettivi”.

Su Veretout:

“Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube