Giua arrogante a tal punto che andrebbe radiato

Uno vuole capire cosa passa per la mente di un arbitro, ad esempio di Giua. Hai uno strumento a disposizione, la Var. E’ un aiuto a tua disposizione, evita errori. Arbitrare è una cosa difficilissima. Hai solo due occhi a disposizione. Puoi essere coperto, distratto, valutare male un episodio. Prima un arbitro scendeva in campo senza rete. Lui arbitrava con due occhi. Ma poi veniva giudicato con 12 telecamere.

Qualcuno ha visto la Var come una limitazione all’arbitro. No, non è così. E’ un aiuto. Quando ci sono situazioni dubbi vai a vedere anche tu quello che gli altri hanno già visto, o vedranno dopo. E puoi cambiare idea. O magarino. Giua era convinto che Milik avesse simulato. In effetti il capitombolo fatto era sospetto. Ma poi quando il collega in cabina di regia gli ha detto che c’era stato il tocco perché non andare a vedere. In fin dei conti la decisione finale stava sempre a lui. Andava a vedere, e se dopo aver avuto la posizione migliore per analizzare il fatto poteva decidere. Anche di confermare la simulazione, certo.

Non essere andato a rivedere l’episodio è gravissimo. Anche se era certo della simulazione non andare al monitor è stato un atto arrogante di cui non c’era bisogno. Come non c’è bisogno di un arbitro come lui. Non per l’errore commesso, ci può stare. Ma per l’arroganza dimostrata.