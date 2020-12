Giampaolo in conferenza stampa: “Non abbiamo regalato nulla, il Napoli ha qualità”

Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli – Torino terminata 1-1.

Senza i minuti di recupero il Torino sarebbe a metà classifica

“In questo primo periodo del campionato i riscontri sono quelli. Non possiamo cambiare il passato, tutto questo ci fa pensare ad alibi. Dobbiamo invece navigare in questo mare tempestoso. Mi conforta questa prestazione, ma devo dire che ne abbiamo sbagliate poche. Il Toro ha sbagliato nei dettagli, che ci hanno messo in una posizione di classifica scomoda. La squadra le gare le ha sempre fatte”.

Sulla prestazione dei suoi

“Siamo stati bene in campo, abbiamo curato ogni centimetro di campo. Nella fase di non possesso abbiamo avuto concentrazione, il Napoli ha qualità e la devi rispettare. Ci siamo presi quello che ci hanno concesso, ma non abbiamo regalato nulla. Siamo rimasti attaccati alla gara, con grande rispetto di noi stessi. Ora occupiamo una classifica che non rispecchia i nostri valori.

Ha sentito Cairo?

“Non ho sentito il presidente…”.

Resta ottimista?

“Quando sei lì sotto non puoi mai sbagliare. Non c’è passato o futuro, bisogna giocarsi ogni gara come se fosse l’ultima. Sono fiducioso”.