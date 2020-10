Tutti danno per scontato che alla fine il Napoli non avrà lo 0-3 a tavolino contro la Juve. La squadra azzurra è stata impedita a partire da un provvedimento dell’autorità sanitaria. Contravvenire al divieto sarebbe stato reato penale. In Lega hanno già trovato la data disponibile, il 13 gennaio. Otto giorni prima della finale di SuperCoppa sempre tra Napoli e Juventus.