Gazzetta: si va verso un rinvio da parte del Giudice Sportivo

Domani è attesa una prima decisione del Giudice sportivo sul caso Juve-Napoli. Questo almeno il calendario stabilito. Ma è chiaro che l’atipicità della situazione potrebbe portare a rinviare il tutto. Come riporta la Gazzetta nella sua edizione on line potrebbe anche non arrivare immediatamente il 3-0 a tavolino. Ci sarebbe prima una fase di acquisizione e di studio degli atti con la decisione che arriverebbe solo nei giorni successivi.

E’ chiaro che si tratta solo di una mossa dilatoria per capire l’evolversi della situazione. E’ ben chiaro a tutti che se si dovesse andare avanti il Napoli, se soccombente, farebbe ricorso, arrivando fino alla Giustizia ordinaria. E dinanzi ad un tribunale ordinario non ci sarebbe partita.

La Lega ha alzato i toni per arrivare a ridiscutere col Ministero i termini del protocollo. Il rischio è quello, ogni settimana, dell’intervento di una diversa ASL. Per cui il problema va risolto a monte, integrando il protocollo. In ogni caso il Napoli, a detta di tutti i giuristi, alla fine giocherà la sua partita a Torino