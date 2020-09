Gazzetta: Gattuso manda in onda “La grande Bellezza”

Maurizio Nicita nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove a pieni voti il Napoli di GAttuso.

“Otto gol fatti, zero subiti e punteggio pieno: è il biglietto da visita con il quale domenica prossima a Torino Gattuso sfiderà il suo amico Andrea Pirlo guardando la Juventus dall’alto, sei punti contro quattro dopo due giornate. Il coraggio di Rino e del suo Napoli è una ventata di novità per il nostro campionato. Quello che solo una settimana fa sembrava un progetto di lavoro prende sembianze nella prima uscita al San Paolo ed il peccato è che ci siano solo mille persone a divertirsi.

Il tecnico schiera il 4-2-3-1, o meglio dire la Grande Bellezza in avanti: quattro attaccanti quattro, Lozano-Mertens-Insigne dietro Osimhen; e ancora come mediani due mezzali che sono più dei trequartisti, come Fabian Ruiz e Zielinski. Insomma, sei giocatori offensivi e “solo” una linea a quattro difensiva. Certo, il Genoa non è un avversario da Champions e mostra dopo un tempo tutti i suoi limiti, con le attenuanti di una vigilia complicata dalle positività al Covid. Ma provarci e riuscirci con un clamoroso 6-0, e potevano essere anche di più i gol, dà un bel segnale a tutto l’ambiente“.