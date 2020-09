Gazzetta: ciclone Osimhen

Per l’inviato a Parma della Gazzetta dello Sport Andrea Schianchi pochi dubbi: il ciclone Osimhen ha spazzato via il Parma.

“Dopo un’ora di titictitoc lento e noioso, che produce la miseria

di zero tiri in porta, Gattuso decide che è finito il tempo della ricreazione, bisogna sedersi al banco, aprire i libri e cominciare a

studiare sul serio se si vuole ottenere un voto che vada oltre la

sufficienza. Così, è il minuto 17 della ripresa, fa alzare dalla panchina Victor Osimhen, gli mette un braccio intorno al collo, gli spiega che cosa deve fare e lo spedisce in campo al posto di un evanescente Demme: un attaccante per un mediano. La mossa è dettata dal coraggio e dalla saggezza tattica, perché in questo modo il Napoli può sfruttare la doppia punta centrale (Mertens e il neoacquisto nigeriano) e le genialate degli esterni Lozano e Insigne.

«Non ho meriti – dice Gattuso – Con Osimhen è troppo facile, ha qualità impressionanti ». Gli fa eco Insigne: «È incredibile, mi ricorda Cavani per la cattiveria con cui attacca lo spazio. Potrà essere molto utile al mio gioco e a quello di Mertens». Fatto che, nell’istante in cui il nigeriano mette piede sul prato del Tardini, l’equilibrio della partita si rompe e il Parma, che fino a quel momento è riuscito a contenere e, bene o male, a proporre qualcosa, va completamente in barca”.