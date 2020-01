Gattuso “smaschera” la follia di Ancelotti

Gattuso dixit: “Servono due centrocampisti, siamo in 4 per due posti”. A qualcuno nel nord dell’Inghilterra staranno fischiando le orecchie. Lui aveva stabilito che ne bastavano 4 per 4 posti. Sarà anche divertente stare a sentire come riusciranno ad arrampicarsi sugli specchi coloro che gli avevano dato ragione.

Gattuso sicuramente prima di aprire la bocca conterà almeno fino a 100. Nonostante ciò ogni sua parola è uno schiaffo al suo predecessore. Che non è uno qualsiasi, ma il suo maestro e mentore. Perché parlando con la stampa ha anche detto di una condizione da trovare, oltre a quisquilie relative all’impegno. Non l’ha detto proprio così, ma il senso era: fondamentale uscire dal campo con la maglia sudata. Forse ha capito che prima non accadeva così: ma il suo predecessore che ci sta va a fare?

Si è sempre detto: “Ai nemici ci penso io, dagli amici mi guardi Iddio”. Eccone la riprova. Ma come non dare ragione a Ringhio dopo i disastri del suo predecessore?

Post scriptum: ma Gaetano è stato venduto? Perché non solo non gioca, e ci sta. Ma ora non entra neanche nel computo numerico.