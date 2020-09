Gattuso non si esalta, e sottolinea soprattutto i difetti del Napoli, i punti dove deve migliorare

“Non so ancora quanto sia quello che voglio io. Quello che vorrei sicuramente è la stessa intensità sia in fase difensiva che offensiva. Vorrei che entrambe le fasi di gioco fossero ottimali, intanto però dobbiamo lavorare e di volta in volta cercheremo di ottenere il massimo”