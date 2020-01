Gattuso ha deciso: così rivoluzionerà il “suo” Napoli

Gattuso cambia il Napoli, basta moduli fluidi.

Gennaro Gattuso è stato assunto per ribaltare la stagione del Napoli. Al netto dei rinforzi che il mercato di riparazione dovrebbe apportare, ad una squadra pensata male e costruita peggio, la missione del nuovo coach azzurro non è affatto semplice. L’esordio, con il Parma, davanti al pubblico di casa, e la trasferta contro il Sassuolo, prima della pausa natalizia, hanno confermato quanto lavoro ci sia da fare per rimettere il gioco al centro del progetto. Cancellando, con un netto colpo di spugna, le due stagioni di Ancelotti.

Del resto, con il tecnico di Reggiolo in panchina, al San Paolo non si è (quasi…) mai giocato un calcio ben definito, riconoscibile. Il Napoli di Carletto è sempre stato una sorta di ibrido. Situazione che ha determinato un progressivo passaggio dall’immutabilità del modulo, al compromesso tattico. Negli ultimi due anni, è diventato necessario per gli azzurri adattare la precisa identità di gioco acquisita nel periodo dell’Estetica Trascendentale, con la necessità di mutare strategia, leggendo ogni particolare momento della gara, in funzione dell’avversario.

Il calcio “liquido” s’è visto solo nelle notti europee

Sia ben inteso, la fluidità dei moduli di gioco, voluta da Ancelotti, in alcune circostanze, ha prodotto dividenti importanti. Come dimenticare, appunto, l’esaltante girone eliminatorio della scorsa Champions League. Proprio nella Coppa dalle Grandi Orecchie, l’allenatore emiliano, contro Liverpool e PSG, si era letteralmente inventato un artifizio, che cambiava il 4-4-2 iniziale, in fase di non possesso, nel 3-4-3 in fase offensiva, attraverso dei semplici adeguamenti in campo, connessi al movimento della controparte.

Così, Mario Rui si alzava. Contemporaneamente, Maksimovic stringeva al fianco di Albiol. Scivolamenti che lasciavano libero Fabiàn Ruiz di occupare lo spazio interno. Oppure di abbassarsi, per collaborare nel palleggio, disegnando una sorta di 3-5-2. Uno schieramento che presentava il duplice vantaggio di costruire una rete di protezione in situazione di transizione negativa, contro le micidiali ripartenze del terzetto delle meraviglie inglese (Firmino, Salah, Manè) e francese (Neymar, Mbappé, Cavani). Al tempo stesso, consentiva a Mario Rui di attaccare lo spazio alle spalle di Mbappé o Salah, un pò pigri nei loro ripiegamenti sotto la linea della palla.

Appare evidente che le qualità individuali dei singoli giocatori che compongono la rosa attuale del Napoli non possono (e non devono…) essere messi assolutamente in discussione. Nonostante ciò, la squadra di Ancelotti ha dato l’impressione di essere poco equilibrata nelle due fasi in cui si articola il gioco. Continuamente slegata nei reparti. Mai compatta nelle distanze tra le linee.

Con Parma e Sassuolo s’è già intravisto qualcosa

Al contrario, contro il Parma, e più ancora con il Sassuolo, il Napoli di Gattuso ha fatto intravedere idee interessanti. Sicuramente il gioco scorre più veloce. E la squadra appare coerentemente stretta e corta, rispetto al recente passato. Forse, sul piano dinamico, il giropalla non è ancora fluido. Purtroppo, la mancanza di brillantezza fisica era proverbiale, con Ancelotti. E gli azzurri, per larghi tratti delle partite, sembrava davvero che camminassero, trotterellando per il campo come se non fossero abituati a sostenere una prestazione di intensità medio/alta. Circostanza che potrebbe rappresentare l’eredità più tossica con cui Gattuso dovrà confrontarsi.

In un certo senso, la scelta fatta da Ringhio, abiurare i moduli fluidi di Mister Curriculum, in favore di un sistema di gioco radicato nel sostrato culturale e dottrinale di questo gruppo, ha pure un sapore vagamente romantico. Oltre che una profonda motivazione calcistica. Come se Gattuso volesse ridare certezze antiche ad una squadra smarritasi sulla via del calcio liquido, facendo ricorso a principi tattici che in passato hanno già esaltato alcuni dei protagonisti del Napoli attuale.

Si torna all’antico: 4-3-3 e dominio della palla

L’imperativo è dominare il possesso. Dunque, il modulo scelto (4-3-3) sarà funzionale a quest’idea. Manca il pivote, quindi l’arrivo di Lobotka rappresenterebbe quell’innesto davanti alla difesa, in grado di disegnare diverse linee di passaggio, per superare il pressing avversario, far risalire la squadra e proteggere il cono di luce centrale, in fase di transizione difensiva.

L’idea è quella di valorizzare convinzioni ben radicate nella testa e nelle gambe degli azzurri. Riscoprendo movimenti capaci di saldare il nuovo che avanza, con l’ingombrante ricordo di un altro Napoli. L’obiettivo di Gattuso è chiaro, oltre che ambizioso. Magari, meno intransigente dal punto di vista tattico. Dare alla “sua” squadra un’identità di gioco non soltanto esteticamente efficace. Ma pure funzionale a scalare velocemente verso l’alto posizioni in classifica.

Niente più compromessi con Gattuso.

Dopotutto, le prime settimane all’ombra del Vesuvio sono state piene di segnali sull’atteggiamento tenuto da Gattuso nei confronti del gruppo. Un doppio binario, strategico e motivazionale, che ha prodotto un impatto profondo sulla squadra. Le voci di dentro sussurrano circa i sostanziali cambiamenti nelle sedute di allenamento. Gestite dal nuovo allenatore con una intensità che (forse…) mancava da troppo tempo a Castelvolturno.

Un approccio diretto e privo di accomodamenti, rispetto alla precedente reggenza tecnica. Per cui sembrava che, nello schierare l’undici titolare, ci fosse sempre un’eccessiva tendenza a cercare un compromesso nei confronti dei tanti giocatori di qualità che sono in rosa. Con la conseguenza pratica di snaturarne alcuni, metterne fuori ruolo altri. Scontentando, in definitiva, un po’ tutti.

Una filosofia, potenzialmente perfetta, invece, quella voluta dall’allenatore di Schiavonea. Che impone il lavoro quotidiano sul campo come la imprescindibile base per provare a risalire la china. Un doverosa inversione di tendenza, rispetto alla leadership calma di Ancelotti, per sostenere un nuovo progetto.

Francesco Infranca

