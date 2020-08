Gattuso: proveremo a passare senza snaturare il nostro gioco

“Affrontare il Barcellona è come trovarsi davanti l’Everest”. Gennaro Gattuso si affida a una metafora eloquente per presentare la sfida del Camp Nou in conferenza stampa.

“Sappiamo che per noi sarà una partita molto, molto difficile, sappiamo che dovremo fare una partita straordinaria sia dal punto di vista fisico che tecnico e forse anche così potrebbe non bastare. C’è consapevolezza di avere di fronte un grandissimo avversario”

Ci sarà Insigne?

Lorenzo si è allenato con la squadra, domani parlerò con lui e se sta al cento per cento giocherà. Viceversa non giocherà dall’inizio. Se si sente bene, metterà la fascia e andrà in campo.

Che tipo di strategia adotterete?

“Giocheremo seguendo ciò che abbiamo fatto nelle ultime 12 gare dopo il lock down. La nostra idea è puntare sul possesso palla, sulla compattezza e sulla concentrazione”

“Se leggiamo i dati, ci rendiamo conto di che tipo di calcio ci piace fare. Se avere organizzazione tattica significa essere difensivisti, accettiamo anche questa etichetta. Ma la realtà è diversa e noi proseguiremo sulla nostra idea di gioco”

“Il Barcellona è una squadra abituata a vincere. Abbiamo di fronte una squadra fortissima che è uno spettacolo da ammirare. Per noi domani sarà come scalare l’Everest”.

Cosa dirà ai suoi giocatori prima andare in campo?

“C’è poco da parlare in queste occasioni. Non è il caso di caricare di tensione la squadra in queste circostanze. Io dico solo che in questi casi è bello pensare all’infanzia, ai sacrifici che si sono compiuti per arrivare a questi livelli. Bisogna ricordarsi sempre da dove siamo partiti…”

fonte sscnapoli.it