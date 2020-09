Gattuso ha scelto il Napoli da opporre al Genoa

Quale Napoli contro il Genoa? Gattuso ha 3 ore in più per pensarci, visto che la partita è stata posticipata alle 18.00. Magari cambia idea all’ultimo momento. La tentazione di mandare in campo la squadra che nell’ultima mezz’ora ha asfaltato il Parma è tanta. Ma la ragione dice altro. Dice di usare pazienza. In questo momento il 4-2-3-1 è un’arma importante, da usare a partita in corso.

Sta di fatto che non si può pensare di non far giocare Osimhen. Al tempo stesso sarebbe un peccato non far giocare Mertens, che ha il piede sempre caldissimo. E’ chiaro che col il nigeriano in campo Mertens deve spostarsi sulla fascia. Non di certo quella sinistra, dove c’è Insigne. Dovrebbe spostarsi sulla destra, che non ama particolarmente.

L’ideale per “Ciro” è giocare dietro Osimhen. Come a Parma. Quindi 4-2-3-1, o magari, ma cambierebbe davvero poco, 4-4-1-1. Facile immaginare che si riparta sempre con il 4-3-3, anche per consolidare il possesso palla nel primo tempo. Per poi cambiare in corsa.

Ipotizziamo quindi: Meret (Ospina); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne. In ogni caso questo questi saranno gli undici che scenderanno in campo. La posizione sul terreno di gioco la vedremo solo domani pomeriggio.