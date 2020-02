Gattuso ha già vinto la partita più difficile

A qualcuno dalle parti di Liverpool staranno fischiando le orecchie. Era venuto a Napoli per miracol mostrare, ha fatto danni su tutti i fronti. E più passano i giorni più sono evidenti i suoi errori. Lo dice la classifica, lo dice il gioco della squadra. Lo dicono anche i giocatori che sono molto più motivati. Ma lo dicono in modo inequivocabile i tifosi. Lo dicono coi fatti, e non con parole che lasciano il tempo che trovano.

Il danno maggiore al Napoli Ancelotti lo aveva fatto non solo in classifica. E neanche deprezzando il valore patrimoniale della rosa. Il danno maggiore era quello di aver allontanato i tifosi. Gattuso, senza strafare, senza fare il fenomeno, ha sistemato prima lo spogliatoio. Poi la condizione fisica. Ha fatto la cosa più logica mettendo tutti i giocatori nel loro ruolo. Ha preteso che la società colmasse i vuoti lasciati da un mercato estivo criminale.

Il “successo” di Gattuso non si misura con i punti in classifica, che sono ancora pochi. Le ultime vittorie sono importanti, ma se non avessero un seguito sarebbero fini a sé stesse. Il successo più grande è aver riportato i tifosi al San Paolo. Non col Barcellona, ma col Lecce. Tifosi che erano scappati da Ancelotti, e adesso tornano a popolare lo stadio.