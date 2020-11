Gattuso: “Facciamo troppo i professori! Ibra-Koulibaly? Gomitata alla Mike Tyson. Ci manca una cosa importante”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la dura sconfitta subita al San Paolo per 3 a 1 contro il Milan, è intervenuto al microfono di Sky Sport:

“Non sto qua a soffermarmi sulla prestazione del singolo. Ci siamo fatti del male da soli. Il responsabile sono io e devo guardare al mio orticello. Quando arriva la partita importante bisogna alzare l’asticella. Sono io che non riesco a far interpretare le partite in un certo modo.

Ognuno di noi deve assumersi le prime responsabilita’, io per primo. Bisogna stare sul pezzo. Non bisogna sempre pensare che perdiamo per sfortuna. Ci manca qualcosa, ci manca di arrivare alle partite con l’occhio diverso.

Manca la leadership? Sono io il responsabile, le scelte le faccio io. Sto battendo da tanti mesi su quest’aspetto. Ci sta prendere un gol, ma poi vedo atteggiamenti che non mi piacciono. Ci resto male.

Sul fallo di Ibra: Sembrava una gomitata alla Mike Tyson, ci sono persone al VAR. Serve il coltello tra i denti, a volte non ce l’abbiamo. Ibra sara’ sempre amico mio. Rebic lavora per lui. Sappiamo che Ibra ha queste caratteristiche, e’ piu’ forte adesso che 10 anni fa. Non e’ la piu’ forte, anche noi abbiamo creato tanto.

Dobbiamo fare lo step della mentalita’. Bisogna mettersi a disposizione. Tante volte vogliamo fare troppo i professori. Non sempre la tecnica fa la differenza. Koulibaly? Dobbiamo soffermarci e lavorare da squadra, non mi piacciono i ragionamenti da bischero. Il dovere dell’allenatore e’ far crescere i giocatori. Non posso accettare che nel momento di difficoltà non si gioca col coltello tra i denti. E’ successo piu’ di una volta, rompiamo le scatole all’arbitro, non basta solo la qualita’, serve di più. Osimhen? Devo capire cosa non va, non è un caso che stecchiamo i big match. Dobbiamo pensare con una testa sola”.