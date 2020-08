Napoli, Gattuso fa le prove generali per Barcellona

Le jeux sont fait, rien ne va plus. A sette gironi dalla partita col Barcellona, che può chiudere la stagione o aprire le porte del Paradiso, Gattuso tira le somme. E’ dal 17 giugno che ha iniziato a preparare questa gare. Le 12 “amichevoli” hanno avuto il compito di migliorare la condizione. Aveva ben in mente sin dal primo momento il Napoli da mandare in campo al Camp Nou. 12 amichevoli sono servite solo per cambiare un rapporto gerarchico: oggi Lobotka ha scavalcato Demme.

Stasera ci sarà qualche cambio in iù, visto che in difesa hanno piccoli acciacchi sia Maksimovic che Manolas. Questa la probabile formazione

Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Poi a Barcellona si vedrà. In teoria c’è un piccolo dubbio tra Meret e Ospina, poi non si sa chi giocherà centrale al fianco di Koulibaly. E, ma Gattuso a questo non sembra proprio pensar, per quanto parrebbe una soluzione logica, si potrebbe giocare con Demme e Lobotka insieme. Con Fabia avanzato nell tridente.