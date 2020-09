Così Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria contro il Genoa: “Siamo in crescita ma voglio di più sotto il profilo dell’equilibrio”.

“Il 6-0 è largo e non veritiero per quello che si è visto nella prima fase di gara. Probabilmente è stato decisivo il secondo gol in apertura di ripresa di Zielinski altrimenti credo sarebbe stata una gara combattuta fino alla fine”.