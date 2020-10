Gattuso a Torino scopre di non avere alternative

In questo momento sembra non aver senso parlare di formazione per il Napoli domani a Torino. Non ha senso prima dell’esito del prossimo tampone, il cui esito si saprà in serata. Solo allora Gattuso saprà quali giocatori avrà a disposizione. Solo allora potrà fare mente locale e decidere la formazione.

La positività di Zielinki è stato un duro colpo. Ma in un certo senso ha facilitato il lavoro di Ringhio. Lui per primo sa che la squadra che tanto bene ha fatto nell’ultima mezz’ora a Parma e contro il Genoa manca di equilibrio. Ora, anche perché non ha più alternative, sarà obbligato a mandare in campo un centrocampista in più. Magari due.

La formazione per Torino, in attesa dell’ultimo tampone, è quasi obbligata. In porta Ospina (o Meret,ma questo cambia poco o nulla). In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj, che ha scavalcato Mario Rui nella gerarchia. A centrocampo Demme e Fabian. I tre dietro a Osimhen Lozano, Mertens e Elmas.

Questi gli undici. Possiamo dire che giocheranno 4-2-3-1, così come abbiamo ipotizzato. Oppure 4-3-3, con l’arretramento di Elmas e lo spostamento di Mertens sulla sinistra. Ma cambierebbe molto poco. Rispetto alla formazione che ha iniziato la partita contro il Genoa, Demme e Elmas al posto di Zielinski e Insigne. Meno qualità, ma più copertura. Potrebbe non essere un male.

E’ chiaro però che la coperta in questo modo si è fatta corta. Nelle prime due uscite Gattuso aveva la possibilità di cambiare in corso lo schieramento. Stavolta no. In panchina ha un solo centrocampista, Lobotka. Poi ci sono un esterno, Politano, ed una prima punta, Petagna. Buoni giocatori, in grado di dare respiro ai titolari, ove mai ce ne fosse bisogno. Ma non elementi per cambiare in corsa il sistema di gioco. Sarà un Napoli più equilibrato, ma anche più prevedibile.