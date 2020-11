Franco Carraro: “Diego aveva una genialità infinita…”

Lutto cittadino oggi a Napoli. La morte di Diego Armando Maradona ha gettato nello sconforto una città intera. Ai microfoni di Radiogol, l’ex presidente della Figc, Franco Carraro, lo ricorda come il migliore di tutti: “Ho visto giocare Di Stefano, Pelè ed i più grandi calciatori della storia. Ma come Diego non c’è mai stato nessuno…”.

Il consueto appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio Kiss Kiss è caratterizzato da una ovvia commozione. “Diego aveva una genialità infinita, come gli artisti che hanno fatto la storia del nostro mondo...”, con queste parole Carraro descrive il “suo” Maradona.

Un calciatore dalla personalità debordante: “In campo, condizionava tutti: compagni, avversari, forse anche l’arbitro. Il gol di mano all’Inghilterra ne è una testimonianza…”.

Luci ed ombre, secondo Carraro, su quel periodo storico. L’ex plenipotenziario è convinto che il Napoli di Maradona meritasse di più: “Il Napoli vinse due Scudetti, ma è ancora poco spiegabile come fece a perderne uno nel mezzo. All’epoca, sollecitai il Parlamento per approfondire le motivazioni per le quali una squadra che stupiva tutti, alla fine perse quello Scudetto...”

Maradona era il Re di Napoli. Lo ribadisce, senza mezzi termini, Franco Carraro: “Diego scelse Napoli, associando la sua immagine a quella della città, la stessa che nel 1943 cacciò da sola i Nazisti. Era uomo pieno di contraddizioni nella città delle contraddizioni. Napoli era la sua città, c’è poco da dire...”

Salvatore de Landro