Fernando Llorente Sampdoria, per lui la Serie A con Claudio Ranieri

Fernando Llorente Sampdoria è l’ultima voce di mercato che vede muovere ancora il parco attaccanti del Napoli. Indiscrezioni vedono lo spagnolo nei pensieri dei blucerchiati, che proprio oggi sfideranno la squadra di Gattuso.

Fernando Llorente Sampdoria, ancora Serie A per lui?

Comprensibile il bisogno di ampliamento del settore d’attacco della Sampdoria di Claudio Ranieri; con solo Quagliarella titolare e La Gumina ormai fuori dagli schemi della squadra ligure, si sente il bisogno di integrare altri giocatori offensivi. Circolerebbero, nelle ultime ore, delle indiscrezioni che vedrebbero finalmente uno spiraglio per il 34enne di Pamplona.

Fernando Llorente non è più nei piani di Ringhio da tempo. L’ex Juventus non trova spazio ormai da molto. Si parlerebbe di un’offerta della Samp di Ferrero: 6 mesi di contratto alla corte di Ranieri.

L’ex Athletic Bilbao non gioca con il Napoli da quasi un anno: l’ultima presenza il 26 gennaio in casa contro la Juventus con un solo minuto registrato. Da allora tra mancate convocazioni e infortuni Fernando non ha più trovato spazio. Inoltre per trovare l’ultimo goal si deve indietreggiare all’1 dicembre 2019.

A condire le probabilità di trasferimento ci sono le dichiarazioni di Claudio Ranieri, che non conferma e non smentisce: “​La società sa quello che ci serve, io una volta che si è fatto tutto il punto non ho più bisogno di aggiungere nulla. Fare nomi di obiettivi non è il caso, la società e io ne parleremo e vedremo cosa si possa fare”.

Di sicuro i blucerchiati hanno bisogno di ampliare la rosa anche per dare l’opportunità a Fabio Quagliarella di riposare.

Non solo Sampdoria

Per Fernando Llorente, inoltre, si varano anche le possibilità di un ritorno in patria, nella Liga. Tante le squadre al quale farebbe comodo un airone come lui. Prenderebbero quota proprio il suo ex team, l’Athletic Bilbao. In ogni caso, il giocatore troverà nella prossima sessione di mercato una nuova casa.

