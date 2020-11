Fabbricini: “Rimandare Juve-Napoli sarebbe stato più equo”.

Ad affermarlo, è stato un ex commissario della F.I.G.C Fabbricini, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica “Radiogol” programma in onda su radio kiss kiss Napoli, la radio ufficiale del club partenopeo, ecco quanto rilevato : ”A livello di giustizia sportiva, si doveva essere più elastici”. In un momento come questo, si doveva capire che rimandare Juve-Napoli, sarebbe stato più equo in un torneo condizionato dal Covid. Sentenza legatissima alle regole federali, e non alla contingenza” ; tiene banco dunque , il tre a zero a tavolino ribadito dal giudice Sandulli che nei giorni scorsi in corte d’appello ha respinto il ricorso della S.S.C. Napoli , nel frattempo il covid, non risparmia nemmeno la nazionale di mancini, a tal proposito Fabbricini all’interno del programma radiofonico, si è espresso cosi a riguardo :”Qui si sta scherzando con il fuoco”. Lasciamo perdere quello che ha detto, un dirigente molto in vista dell’Inter, però devo dire che questi impegni delle Nazionali, potevano essere annullati vista la situazione della pandemia”. Dure le parole dell’ex commissario che non fa sconti a nessuno; ad ogni modo, sembra determinato a proseguire la sua battaglia, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis si è detto pronto ad andare avanti, la palla ora passa al coni, e se necessario al tribunale amministrativo, dove potrebbe arrivare il triplice fischio, di una partita mai iniziata.

di Salvatore De Leandro