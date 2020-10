Europa League: Napoli e Milan subito dopo le inglesi per i bookmakers

Il sorteggio dei gironi di Europa League ha sorriso alla Roma, un po’ meno al Napoli e, soprattutto al Milan. Ma nonostante l’urna di Nyon nelle quote vincente Europa League dei trader di Snai le italiane appaiono leggermente sotto le inglesi. In particolare secondo gli operatori sono Arsenal e Tottenham le principali squadre accreditate alla conquista della competizione. Seguono il Milan, che ha pescato Celtic, Sparta Praga e Lille, e il Napoli, che invece ha trovato Real Sociedad, AZ e Rijeka, offerte entrambe, come riporta Agipronews, a 10,00. La squadra di Fonseca se la gioca, insieme al Leicester, a 15,00 anche se il suo girone è risultato piuttosto benevolo con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Poche chance invece per le squadre spagnole. Real Sociedad e Villarreal pagano 20 volte la posta mentre il Granada 40. Più difficili i successi di Benfica e Nizza, rispettivamente quotate a 33,00 e 40,00