Ecco perché non si può “non rinviare” Juve-Napoli

Da ieri i giocatori del Napoli sono in isolamento volontario per disposizione dell’Asl competente.

Una persona in isolamento volontario deve (secondo quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020)

misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);

mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

non avere contatti sociali;

non effettuare spostamenti e viaggi;

rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Sorveglianza attiva durante l’isolamento

L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Questo vale per tutti i cittadini, italiani o non, residenti o semplicemente che transitano, in Italia.

Non esiste una normativa specifica nella FIGC per una simile fattispecie. Per analogia si può applicare quella relativa all’impossibilità di raggiungere il campo di gioco. Capita tra i dilettanti quando ci sono partite da giocare su un’isola. In questo caso se per il maltempo l’isola non è raggiungibile la gara viene rinviata automaticamente.

Si dirà: il Napoli potrebbe mandare in campo suoi tesserati non oggetto del provvedimento. Non è così: non sono stati iscritti nella lista per la Lega, da inviare al massimo il giorno prima della partita. Per altro la squadra primavera ha giocato ieri la sua gara di campionato.