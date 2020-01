E’ l’unica strada rimasta. Mettetecela tutta….

Di Vincenzo Famiglietti

Mai come quest’anno fra il Napoli e gli obiettivi di una volta sembra esserci di mezzo un oceano. Tutto lontanissimo e tante bufere di mezzo.

Brutta stagione nata male e continuata peggio. La scombiccherata gestione di Ancelotti padre e figlio, le scelte discutibili di mercato (ma era il caso di spendere 40 milioni per Lozano!, ndr), la sequela di infortuni muscolari (richiamate subito l’ex medico sociale Alfonosco de Nicola!), i tantissimi pali centrati in campionato ed anche in Champions. Chi più ne ha più ne metta.

Ma la classifica, a causa di tutti questi ed altri fattori, è impietosa: la zona Europa si allontata di turno in turno, il quarto posto è quasi un miraggio, Lazio ed Atalanta volano, ed anche la qualificazione in Europa League non sarà facile per gli azzurri.

Per la prima volta dopo anni, il Napoli è tornato nella parte destra della classifica. Un incubo che pareva distante una vita. E che invece ritorna a molestare le notti di tifosi e tesserati.

Il passaggio du turno in Champions sarebbe un miracolo, l’ostacolo Barcellona è dei peggiori che le urne potessero assegnare al gruppo Gattuso, nonostante il momento non facile dei catalani ed il loro cambio in panchina.

Cosa resta quindi? La Coppa Italia. L’obiettivo è facile da individuare. Certo, ai quarti toccherà agli azzurri l’insidiosissima Lazio, e peggio non poteva essere. Ma dai quarti in poi si sa che devi battere le grandi se vuoi andar lontano e sognare il titolo. Poi dal lato del tabellone del Napoli potrebbe esserci l’Inter in seminfinale. Ma è presto.

Tutti concentrati sulla Coppa Italia: sarebbe il caso di urlarlo a squarciagola. Una vittoria che oggi salverebbe una stagione finora disastrata.