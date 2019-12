E lo scienziato toscangobbo perde il primo obiettivo stagionale….

Di Vincenzo Famiglietti

Figuraccia della Juventus edizione Sarri che nella finale si Supercoppa Italiana viene pesantemente bastonata dalla Lazio di Inzaghi: finisce 3-1 per i brillanti biancocelesti. I bianconeri sono, invece, apparsi scialbi e sotto tono, flosci nella reazione, soprattutto nel secondo tempo di chiara marca biancoceleste. Higuain, sempre ondivago nelle partite che valgono un trofeo, è stato sostituito dopo circa 65 minuti, più brioso Ronaldo ma non decisivo.

Per Sarri è la prima grande delusione alla guida del club sabaudo. E il primo dei tanti obiettivi stagionali che va in fumo. E dire che qualcuno malignava che Sarri non fosse uomo da finale, eppure l’Europa League vinta col Chelsea faceva intravedere grandi cose. Ma non per ora. La sua Juve per oggi farebbe bene ad andare, a due passi da Riyad, in pellegrinaggio alla Mecca…