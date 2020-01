DeLa: ” Benvenuto Lobotka!”

L’atteso annuncio ufficiale è appena arrivato: Stanislav Lobotka è un nuovo centrocampista del Napoli. Questa mattina l’ex Celta Vigo aveva raggiunto poco dopo le ore 10 il Training Center di Castel Volturno per la firma sul contratto che è arrivata poi dopo le 11. Poco fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte di De Laurentiis su Twitter: “Benvenuto Stanislav“. Gattuso, dopo Demme che ieri ha anche esordito, accoglie il suo nuovo play e spera di averlo a disposizione già sabato in vista della gara del San Paolo contro la Fiorentina.

Stanislav Lobotka – che ha già scelto il numero di maglia – era sbarcato in Italia già sabato per le visite mediche di rito a Villa Stuart. In questi giorni era rimasto a Napoli e questa mattina c’è stata la firma. Non resta che partire: inizia per lui una nuova avventura, fortemente voluta andando allo scontro col Celta Vigo per essere ceduto già in questa sessione di mercato invernale.