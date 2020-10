Del Genio: “L’anno scorso l’AZ ha chiuso a pari punti con l’Ajax”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, parlando della sfida di quest’oggi:

“Il Napoli chiaramente è superiore, ma non bisogna mai prendere le partite sottogamba, anche se l’AZ l’anno scorso ha chiuso a pari punti al primo posto con l’Ajax. Gli mancherà il centravanti Boadu, hanno tanti positivi ma solo quest’assenza. Per il resto ci sono i titolari, sono reduci da una buona stagione, hanno perso lo scudetto per differenza reti ed hanno da tempo un impianto di gioco valido”.