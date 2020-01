De Maggio: “Manca la serenità, c’è un dato che risale al Napoli di Zeman”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Bisognerà lavorare anche sulla serenità di questa squadra, bisogna invertire la rotta. Non è cominciato bene l’anno, il Napoli ha provato ad imporre il ritmo contro l’Inter, è arrivato il terzo ko consecutivo in casa, non accadeva dal Napoli di Zeman, è ovvio che ora suoni il campanello d’allarme”.

