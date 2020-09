De Laurentiis sintomatico e senza mascherina davanti ai giornalisti

Il presidente del Napoli sarebbe, condizionale d’obbligo, ma i dubbi sono pochi, positivi al Covid. Innanzitutto è doveroso fare al patron azzurro gli auguri di pronta guarigione. Possiamo criticare alcune sue mosse, ma quando c’è di mezzo la salute non si scherza.

Detto questo c’è un aspetto che ci lascia perplessi. Repubblica non fa il nome del presidente del Napoli, ma parla di un positivo presente ieri in Lega. Per di più sintomatico. Come è possibile che nonostante presentasse dei sintomi abbia partecipato all’assemblea?

E come è possibile che, senza mascherina, si sia presentato a parlare coi giornalisti che erano a pochi centimetri da lui?