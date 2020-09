De Laurentiis “blocca” l’affare Milik per una questione di principio

De Laurentiis in questo momento, oggettivamente, ha altro cui pensare. La salute, non è solo un modo di dire, è la prima cosa. In questo momento ha un problema importante. Il Covid19 magari ha perso aggressività rispetto alla scorsa primavera. Il presidente del Napoli non può dirsi “vecchio”, ma non è neanche di primo pelo. Per altro con qualche patologia pregressa che non aiuta. Ci sta che si tenga fuori dal calcio. E gli si può perdonare anche qualche dichiarazione avventata. Colpito dall’affetto dei tifosi del Napoli che gli sono stati vicini in queste ore ha promesso di invitarli tutti a pranzo. Una tavolata con 83 milioni di persone è dura da organizzare. E lo sarebbe anche con 5 o 6 milioni, che sono i tifosi del Napoli sin qui ipotizzati prima che lui arrivasse coi suoi sondaggi.

Si diceva: De Laurentiis ha altro a cui pensare. O per meglio dire: avrebbe altro a cui pensare. Perché evidentemente ci sono cose a cui non riesce a rinunciare. Alle sue questioni di principio che non portano da nessuna parte, ma che per lui sono irresistibili. I diritti di immagine, ad esempio. Adesso ci sono le famose multe per l’ammutinamento dopo la gara col Salisburgo. Pare, condizionale d’obbligo, che la questione Milik non sia ancora chiusa per via di quelle multe. Ballano 300mila euro, oltre a qualche spicciolo per lo stipendio di settembre. Quisquiglie, non per lui evidentemente. La storia dell’ammutinamento l’ha vissuta come un atto di lesa maestà. Non ha nessuna intenzione di metterci una pietra sopra. Pare, condizionale d’obbligo, che sia uno dei problemi al momento del rinnovo di alcuni contratti.

Adesso la storia si ripete con Milik. Invece di ringraziare Iddio con la faccia per terra per essere riuscito a risolvere un problema enorme, fa lo schizzinoso. Quelli per il polacco sono soldi trovati a terra. Per come si erano esse le cose c’era il rischio altissimo di perderlo a “0” a giugno, dopo averlo pagato un anno senza utilizzarlo. Invece di accendere un cero a San Gennaro, oggi che è la festa del Patrono, tira fuori la storia delle multe.

Magari c’è un altro motivo per essere irritato. Se Milik avesse accettato prima il passaggio alla Roma, prima del 15 settembre, il Napoli avrebbe risparmiato uno stipendio. Quello di Milik al Napoli non è un ingaggio “top”, ma diciamo che al lordo 300/350 mila euro mensili costa. Avendo il polacco tirato la corda, passato il giorno 15 lo stipendio maturato è a carico del Napoli. De Laurnetiis, pare, non voglia pagarlo. Vediamo chi cederà per primo. A naso sarà il presidente, ma mai dire mai.