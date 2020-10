De Giovanni: il calcio non è più forte delle leggi dello Stato

Maurizio De Giovanni ha pubblicato un editoriale sul Fatto Quotidiano oggi in edicola. Eccone uno stralcio.

… “Adesso la questione si pone in termini di bruciante urgenza, contrapponendo addirittura due ordinamenti, quello dello Stato rappresentato dall’Asl Napoli 1 e quello sportivo e privato, rappresentato dalla Lega Calcio Serie A. Come dite? Che in termini di diritto lo Stato prevale su ogni ordinamento privato operante sul territorio? Sì, così dovrebbe essere e così risultava anche a noi. Ma a fronte della prescrizione all’isolamento fiduciario dell’Asl inflitta al Napoli, per avere un rischio elevato di positività al Covid-19 in incubazione avendo registrato due calciatori positivi, la Lega ha detto: no, amici cari, si gioca.

Perché lo spettacolo deve continuare e girano un sacco di milioni di euro, quindi se non vi presentate perdete tre a zero a tavolino. E poco importa se non potete partire, se vi state attenendo a una prescrizione che ha valore di legge, se non volete commettere un reato. Noi dobbiamo andare avanti, e non ci possiamo fermare davanti a una bazzecola come la salute vostra e dei vostri avversari, che potreste contagiare come peraltro è successo a voi la settimana scorsa, quando il Genoa che aveva una ventina di positivi è venuto al San Paolo ugualmente, immolandosi in un risultato tennistico ma facendo girare comunque la ruota dell’ingranaggio.“