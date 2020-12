Crotone-Napoli: come gli azzurri hanno reso facile il match

Il Napoli ha schiantato il Crotone 4-0 allo Scida, rendendo facile una partita che, sulla carta, avrebbe potuto presentare qualche insidia in più perché veniva dopo l’Europa League. A ciò si è aggiunto il maltempo.

Rino Gattuso ha scelto la formazione giusta, optando per Petagna in attacco, visto il campo pesante, e confermando Bakayoko per lo stesso motivo. Dopo i primi minuti in cui ha lasciato sfogare i calabresi, il Napoli ha iniziato a carburare e ha preso in mano il gioco. Insigne era in giornata sì e anche Zielinski. I due calciatori più tecnici, sottotono in Olanda, si sono riscattati oggi.

Dopo il gol del vantaggio, gli azzurri hanno dominato il gioco, stroncando qualsiasi velleità degli avversari. Il Crotone aveva preso coraggio contro la Juve. Allo stato attuale, la differenza di organizzazione tra azzurri e bianconeri è abissale. La differenza sta chiaramente nel livello dei calciatori su cui Pirlo può contare.

Oggi Zielinski ha giostrato nel ruolo di trequartista, davanti allo schermo formato da Demme e Bakayoko. Il tedesco è un centrocampista geometrico e disciplinato. Non è un elemento dotato di straordinario atletismo, ma sopperisce con una spiccata intelligenza tattica. Gattuso potrà pensare di riproporre questo schermo difensivo in vari match. Il centrocampo prevede quattro centrocampisti che possono essere intervallati. Manca il punto di riferimento, ma in rosa figurano anche calciatori difensivi nel reparto nevralgico. Lo scorso anno Ancelotti ne ha fatto a meno per qualche mese…

Il coefficiente di difficoltà oggi era semplice, ma le partite dopo una sosta o una partita di coppa possono complicarsi. Il Napoli non è caduto nello stesso errore della Juve, riuscendo ad arginare gli attacchi avversari e colpendo una volta sancito il predominio.

Adesso la squadra di Gattuso è chiamata ad affrontare Real Sociedad, Sampdoria e, molto presto, anche Inter e Lazio. Il calendario poi sorriderà agli azzurri. Queste partite diranno chi è il Napoli e se potrà ambire a qualcosa in più rispetto al quarto posto. Fatto sta che la classifica parla: 21 punti in 9 partite sul campo in campionato, primo posto nel girone in Europa League, in attesa della partita decisiva.