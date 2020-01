Corriere dello Sport:” Napolitano”

“Politano al Napoli, affare fatto! C’è l’ok del giocatore” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla tanto di mercato con l’ultimo affare concluso con l’Inter che, a sua volta, chiude per Eriksen. In alto il quotidiano titola “Ibrahirebic” con riferimento al successo del Milan sul Brescia grazie a Rebic, decisivo come a Udine. In basso “Esame Toro per l’Atalanta” con le due squadre in campo questa sera.