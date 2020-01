Corriere dello Sport:” Ecco a chi si affida Inzaghi stasera”

La Lazio ha tanti bravi giocatori tra cui la bestia nera del Napoli. Il torrese Ciro Immobile che con il Napoli ha sempre segnato. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport di oggi

“Inzaghi ripartirà da Caicedo e Immobile a Napoli. Correa è previsto in panchina, ha un’autonomia di 30 minuti. A questo punto è difficile immaginarlo da titolare nel derby. Ciro e il Panterone sono costretti agli straordinari. Il cannoniere napoletano ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate contro il Napoli e pensare che aveva realizzato un solo gol nelle precedenti nove sfide. A centrocampo sono previsti Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo (da vice Luis Alberto) e uno tra Jony e Lulic. Il capitano ha riposato per tutta la settimana scorsa, contro la Samp era squalificato. E’ tornato in campo domenica, si è allenato anche ieri. Jony ha giocato contro la Cremonese e contro la Samp, potrebbe ripartire titolare. Lulic, in questo caso, entrerebbe in corsa. Bastos, Luiz Felipe e Acerbi sono pronosticabili in difesa. Radu riposerà, a sinistra si piazzerà il Leone, in Coppa cambia sempre ruolo. In porta ci sarà Strakosha, negli ottavi era toccato a Proto, il suo vice. Le semifinali si giocherebbero il 12 febbraio (gara di andata) e il 4 marzo (gara di ritorno).”