Continuano a ciurlare nel manico: anche se l’ASL avesse sbagliato, non potrebbe pagare il Napoli

C’è un aspetto che stranamente si continua a non valutare. O che magari si preferisce far finta di valutare. Ammesso e non concesso che il provvedimento dell’ASL sia stato improprio, il Napoli non poteva non obbedire. L’eventuale errore da parte dei dirigenti sanitari non può essere in nessun caso addebitabile alla società azzurra.

E’ un aspetto semplicissimo, ma che tutti fanno finta di non capire. Una volta emesso il provvedimento il Napoli non poteva partire. Il provvedimento in questione è ovviamente appellabile da parte degli interessati. I giocatori del Napoli, in primis. Il Napoli in seconda battuta. Magari anche la Lega Calcio. Ma sin quando non sarà ritirato spontaneamente dall’ASL, o dalla magistratura, produce o suoi effetti.

Ripetiamolo come un mantra. Altrimenti continuano a far finta di non capire. Adesso c’è l’incontro tra il ministro dello Sport e i vertici di FIGC e LEGA. Sarebbe auspicabile cambiasse il protocollo. A memoria futura. Ma resta il fatto che i giocatori del Napoli non potevano muoversi da casa. Non c’è alcuna possibilità legale per dare il 3-0 a tavolino.