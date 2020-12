Conte in conferenza: “Abbiamo sofferto, questa vittoria col Napoli vale il doppio”

Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la gara vinta contro il Napoli per 1 a 0 .

Quanto è stato positivo l’ingresso di Sensi?

“Sta cercando di rientrare in condizione, sta aumentando l’intensità in allenamento per tornare a essere un giocatore a tutti gli effetti. Speriamo non gli capiti più nulla, in un anno e mezzo ha giocato pochissimo, ma quando ha giocato l’ha fatto benissimo e ci ha abituato sempre bene. Buona notizia la sua forma, ora incrocio le dita: speriamo in un po’ di pace per lui e anche per me. Sarebbe una freccia in più”.

Oggi solo tre cambi: è stato difficile cambiare assetto? –

“Inevitabile che quando viene a mancarti Sanchez, si sente. Anche Pinamonti non c’era e lo aspettiamo”

L’ha soddisfatta la squadra nella gestione nel finale?

“La gara è stata tattica, sapevamo che sbloccarla poteva portare la partita a nostro favore. Abbiamo sofferto, negli ultimi minuti ci è venuto un po’ il braccino, ma questa vittoria contro il Napoli che ha la nostra stessa ambizione in Serie A vale il doppio”