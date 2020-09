Condò: il Napoli ha svoltato con Osimhen

Paolo Condò ha così commentato su Repubblica la partita del Napoli. Anche per lui pochi dubbi su chi sia stato il giocatore che ha cambiato la partita.

“Il Napoli dopo un’ora di poco, per non dire di nulla, ha svoltato con decisione una volta entrato Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato abbastanza impressionante per l’energia che ha aggiunto, per il cambio di modulo che ha dettato a Gattuso — Lozano e Insigne larghi, lui davanti a Mertens, 4-2-3-1 o 4-4-2 ultra offensivo che dir si voglia — e la naturalezza con la quale la squadra l’ha assorbito, traendone il meglio.

Dopo quell’ora di sbadigli il Napoli ha vinto in quattro e quattr’otto, sbrigando la pratica Parma come si fosse ricordato che il cartellino andava timbrato. E detto che Lozano ha giocato in modo efficace, rivelandosi una seconda novità di gran peso visto lo zero della scorsa stagione, di Osimhen è piaciuta anche la condivisione della gioia con i compagni, rivelatrici di uno stato d’animo. Una giornata di campionato, e la fusione delle anime pare avanzata. Per quanto riguarda quella tattica, Gattuso si trova già a un bivio perché anche il Napoli con 4 giocatori quasi esclusivamente offensivi è un’idea che potrebbe condurre oltre l’orizzonte.