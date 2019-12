Classifica del decennio premia il lavoro del Napoli: E’ la seconda forza della serie A!

Serie A – Classifica del decennio 2010-2019

Con la fine del decennio e l’ingresso nel 2020 è comprensibilmente tempo di bilanci, la Serie A non fa eccezione e risulta interessante osservare quali sono le squadre che hanno fatto meglio dal 2010 fino a oggi.

Nel decennio 2010-2020, il Napoli ha totalizzato ben 744 punti

risultato eccezionale se si fa un confronto con i fatturati delle società di serie A e con i quasi anni di storia azzurra . Solo il colosso Juventus, con alle spalle strutture e risorse finanziarie stratosferiche, ne ha totalizzati 112 in più degli azzurri.

Numeri importanti per la gestione Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, in pochi anni dal ritorno in serie A, avvenuto nell’estate del 2007, è stata la rivale più agguerrita della potente Juventus di Andrea Agnelli. Il rammarico resta per le ghiotte occasioni mancate, per diversi motivi, che potevano aggiungere titoli ad una bacheca storicamente povera di successi importanti.

A completare il podio, alle spalle dei bianconeri e degli azzurri, c’è la Roma seguita da Inter e Milan.



Dedicato ai nostri 70 milioni di tifosi in Italia e nel mondo

