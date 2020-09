Chiariello scatenato contro De Laurentiis: “Hai visto la nazionale?”

Umberto Chiariello dopo aver criticato il presidente del Napoli sui presunti 83 milioni di tifosi azzurri nel mondo, ha continuato il suo “attacco”. Stavolta nel mirino le parole del presidente azzurro sull’inutilità di un settore giovanile di alto livello.

Dopo la partita Olanda-Italia sul suo profilo twitter ha postato un sarcastico:



In Olanda-Italia 4 azzurri su 11 sono di C. di Stabia, Caivano, T. Annunziata, Frattamaggiore

Tolti Jorginho, origini venete, e Locatelli, lombardo, gli altri 5 sono del centro-sud (Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna).

Ma la Cantera non serve… Chi racconta favole, @ADeLaurentiis ?