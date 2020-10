Umberto Chiariello, intervenuto a Super Sport su Canale 21, ha dichiarato:

“Il Napoli di Gattuso c’è per il vertice. Vediamo che succede con l’Atalanta. Ci sono partite che possono cambiare una stagione. Quest’anno ci sono tante squadre forti, non sottovaluterei la Lazio e la Roma. Fiorentina? No, il Sassuolo è superiore. Certo, se arrivasse Sarri, la inserirei tra le squadre sorprese del campionato”.