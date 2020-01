Ceccarini: “Champions lontanissima, Europa League obiettivo realistico”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione in casa Napoli ai microfoni dei Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Allenatore per il prossimo anno? C’è bisogno che lo sappia il Napoli, bisogna capire se difenderà Gattuso fino alla fine. Per l’attuale tecnico non è facile, ci sta mettendo tutto l’impegno e l’entusiasmo possibile. Al momento è ottavo, ma al di la di questo capisci che la zona Champions è lontanissima, bisogna poi passare davanti a squadre che stanno facendo bene. l’Atalanta oggi sta dimostrando di valere tantissimo. Al momento il Napoli ha più possibilità di agganciare l’Europa League”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube