Castelvolturno: cresce il malumore tra i calciatori … agli arresti “alberghieri”

Un ritiro, quello del Napoli a Castelvoltuno, che certo non fa contenti i calciatori, consapevoli pero’ del fatto che sia inevitabile. Doppia seduta di allenamento, massaggi ma anche videogame per Mertens e compagni che cercano un po’ di svago. L’obiettivo è tenere la concentrazione e la forma per quando si tornerà in campo, il 17 ottobre nel difficile match contro l’Atalanta, ma anche recuperare Insigne dall’infortunio muscolare almeno per il match contro il Benevento del 25 ottobre, mentre è difficile ce la faccia per l’esordio in Europa League del 22 contro l’Az.